За сутки произошло 87 боевых столкновений – всего противник выпустил 5 ракет и нанес 83 авиаудара. Кроме того, оккупанты совершили 102 обстрела с применением реактивных систем залпового огня как по военным позициям, так и по гражданским населенным пунктам.

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