За сутки произошло 87 боевых столкновений – всего противник выпустил 5 ракет и нанес 83 авиаудара. Кроме того, оккупанты совершили 102 обстрела с применением реактивных систем залпового огня как по военным позициям, так и по гражданским населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке и Юге



В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отразили 8 атак.



На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия у Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.



На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак оккупантов вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация вблизи Бахмута остается напряженной: смотрите на карте



В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Враг все еще пытается окружить Авдеевку: смотрите на карте



На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак врага.



На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.



На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

Оперативная обстановка вблизи Работиного: смотрите на карте

Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.



На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.