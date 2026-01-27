В сети публикуют соответствующие видео, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Украине из-за гололеда?
Из-за гололеда в Одессе люди передвигаются по городу на коньках. Во дворах ситуация не лучше.
Одесситы передвигаются на коньках: смотрите видео
Местные СМИ пишут, что на дорогах аварий из-за скользких дорог. Водители жалуются, что коммунальщики ничего не делают.
Аварии из-за гололеда: смотрите видео
А в Киеве машины буквально примерзли к асфальту, в частности на столичных Нивках.
Автомобили застряли во льду: смотрите видео
В среду, 28 января, в Киеве и многих других областях также прогнозируют туман, гололед и скользкие дороги. Объявлен желтый уровень опасности.
Также будет падать мокрый снег и дождь.
Синоптики еще раньше предупреждали, что в течение этой недели в Украине ожидается оттепель с туманами и осадками.
На фоне такого потепления и дождей на Закарпатье начался ледоход на реках, в частности на реке Боржава.
И на выходных температура воздуха снова снизится. По предварительным прогнозам, будет мороз до -15 градусов.