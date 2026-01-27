Небо в этот день будет облачным. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также Ледоход на Закарпатье: какие последствия принесло потепление после морозов и снегопадов

Какой будет погода 28 января?

В среду осадки ожидаются всюду, кроме юго-востока. Будет падать небольшой мокрый снег и дождь.

На Правобережье также ожидается туман, а в большинстве центральных, северных и Харьковской областях – гололед.

На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица,

– также предупредили синоптики.

Ветер в этот день будет преимущественно южный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью по стране будет колебаться от -1 до -6. Только на Левобережье до -9.

А днем прогнозируется от -2 до +3.

Теплее будет на юге страны: ночью от -1 до +4, а днем +3 – +8, в Крыму даже +7 – +12.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев -1...+1;

Ужгород -1...+3;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...+2;

Винница 0...+2;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +4...+6;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +1...+3;

Черкассы +1...+3;

Чернигов 0...+2

Сумы 0...+2

Полтава -0...+2

Днепр 0...+2

Запорожье +4...+6;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости