Небо цього дня буде хмарним. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 січня?
У середу опади очікуються усюди, крім південного сходу. Падатиме невеликий мокрий сніг та дощ.
На Правобережжі також очікується туман, а у більшості центральних, північних та Харківській областях – ожеледь.
На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця,
– також попередили синоптики.
Вітер цього дня буде переважно південний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі по країні коливатиметься від -1 до -6. Лише на Лівобережжі до -9.
А вдень прогнозується від -2 до +3.
Тепліше буде на півдні країни: вночі від -1 до +4, а вдень +3 – +8, у Криму навіть +7 – +12.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ -1…+1;
- Ужгород -1…+3;
- Львів 0…+2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир 0…+2;
- Вінниця 0…+2;
- Одеса +5…+7;
- Миколаїв +5…+7;
- Херсон +4…+6;
- Сімферополь +9…+11;
- Кропивницький +1…+3;
- Черкаси +1…+3;
- Чернігів 0…+2
- Суми 0…+2
- Полтава -0…+2
- Дніпро 0…+2
- Запоріжжя +4…+6;
- Донецьк +1…+3;
- Луганськ 0…+2
- Харків 0…+2.
Прогноз погоди в Україні на 28 січня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Як уже повідомляли синоптики раніше, протягом цього тижня в Україні очікується відлига з туманами та опадами. Але на вихідних температура повітря знову знизиться.
Так, за попередніми прогнозами, наприкінці тижня температура опуститься до -15 градусів.