Небо цього дня буде хмарним. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дивіться також Льодохід на Закарпатті: які наслідки принесло потепління після морозів і снігопадів

Якою буде погода 28 січня?

У середу опади очікуються усюди, крім південного сходу. Падатиме невеликий мокрий сніг та дощ.

На Правобережжі також очікується туман, а у більшості центральних, північних та Харківській областях – ожеледь.

На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця,

– також попередили синоптики.

Вітер цього дня буде переважно південний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі по країні коливатиметься від -1 до -6. Лише на Лівобережжі до -9.

А вдень прогнозується від -2 до +3.

Тепліше буде на півдні країни: вночі від -1 до +4, а вдень +3 – +8, у Криму навіть +7 – +12.

Якою буде погода у великих містах?

Київ -1…+1;

Ужгород -1…+3;

Львів 0…+2;

Івано-Франківськ 0…+2;

Тернопіль 0…+2;

Чернівці 0…+2;

Хмельницький 0…+2;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир 0…+2;

Вінниця 0…+2;

Одеса +5…+7;

Миколаїв +5…+7;

Херсон +4…+6;

Сімферополь +9…+11;

Кропивницький +1…+3;

Черкаси +1…+3;

Чернігів 0…+2

Суми 0…+2

Полтава -0…+2

Дніпро 0…+2

Запоріжжя +4…+6;

Донецьк +1…+3;

Луганськ 0…+2

Харків 0…+2.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини