Про це стало відомо з прогнозу синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Коли температура знизиться знову?

За даними синоптика, майже протягом усього тижня по території України температура повітря буде комфортнішою, ніж було до цього. Морози до -17 градусів можливі здебільшого лише у північних та східних областях в окремі дні.

У решті областей нічні мінімуми не будуть нижчими -7 градусів, у денні години у частині регіонів очікуються плюсові значення. Утім, згідно з прогнозом, вже наприкінці тижня, на вихідних, морози можуть посилитися по Україні.

Зазначається, що у суботу, 31 січня, погода у більшості областей буде нестійкою через вплив малорухомого теплого фронту. Подекуди пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, місцями будуть ожеледь, туман, і ожеледиця.

Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби становитиме в межах -7…+2 градусів, водночас у південній частині країни вона коливатиметься в межах +3…+9 градусів.

Але вже у неділю, 1 лютого, буде холодніше. Згідно з оприлюдненою інформацією, нестійка та контрастна погода збережеться у більшості регіонів. Також пройдуть опади, на Лівобережжі подекуди вони будуть значними.

Місцями синоптик прогнозує туман, ожеледь, на дорогах буде ожеледиця, тому варто бути обережними. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Водночас температура повітря, як зазначається, знизиться.

Протягом доби, згідно з прогнозом, стовпчики термометрів по Україні покажуть -5...-15 градусів, лише на південному сході очікується значно тепліша погода. Там температура повітря становитиме близько 0 градусів.

Яку погоду чекати в Україні?