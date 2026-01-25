Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Синоптики також назвали дати підвищення температурних показників.

Куди повернеться тепло?

Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря впродовж 25 січня становитиме від 6 до 11 градусів морозу у східних та північно-східних регіонах. У південних та західних областях буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Водночас на території Закарпаття, Одеської області та Криму у денні години температура повітря коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів тепла. В інших регіонах протягом дня все ще утримається холод від 4 до 9 градусів морозу.

26 – 27 січня поступове підвищення температури на 3 – 5 градусів,

– ідеться у повідомленні.

Яку погоду чекати також?