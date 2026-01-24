Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де будуть опади в Україні?
За даними синоптиків, в період з 25 по 27 січня в Україні пройде невеликий та помірний сніг, у південних та західних областях він супроводжуватиметься дощем. Протягом вівторка сніг з дощем буде і в центральних та північних регіонах.
Подекуди, як попереджають фахівці, на дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу, тому водіям варто бути обережними. Водночас у східній та північно-східній частинах країни опадів здебільшого цими днями не передбачається.
До слова, також 26 січня в Україні, за винятком західних областей, а також 27 січня у південно-східних регіонах місцями прогнозуються сильні пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, східного та південно-східного напрямків.
Якою буде погода найближчими днями?
Загалом поки на вихідних в Україні очікується прохолодна погода з можливими опадами, ожеледицею і туманами в різних регіонах. Температура коливатиметься від -22 градусів на півночі до +6 градусів у Криму.
Зазначимо також, що невдовзі температура буде зростати. Впродовж вихідних і на початку тижня в Україні буде різна погода, адже атмосферний тиск коливатиметься, а тепле повітря надходитиме з Чорного моря.
Віталій Постригань також повідомляв, що у період з 22 по 25 січня до України надходитимуть атлантичні повітряні маси, які принесуть незначні опади у вигляді снігу, коливання температури та атмосферного тиску.