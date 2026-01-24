Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де будуть опади в Україні?

За даними синоптиків, в період з 25 по 27 січня в Україні пройде невеликий та помірний сніг, у південних та західних областях він супроводжуватиметься дощем. Протягом вівторка сніг з дощем буде і в центральних та північних регіонах.

Подекуди, як попереджають фахівці, на дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу, тому водіям варто бути обережними. Водночас у східній та північно-східній частинах країни опадів здебільшого цими днями не передбачається.

До слова, також 26 січня в Україні, за винятком західних областей, а також 27 січня у південно-східних регіонах місцями прогнозуються сильні пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, східного та південно-східного напрямків.

Якою буде погода найближчими днями?