Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будут осадки в Украине?

По данным синоптиков, в период с 25 по 27 января в Украине пройдет небольшой и умеренный снег, в южных и западных областях он будет сопровождаться дождем. В течение вторника снег с дождем будет и в центральных и северных регионах.

Кое-где, как предупреждают специалисты, на дорогах будет гололедица и налипание мокрого снега, поэтому водителям стоит быть осторожными. В то же время в восточной и северо-восточной частях страны осадков в основном в эти дни не предвидится.

К слову, также 26 января в Украине, за исключением западных областей, а также 27 января в юго-восточных регионах местами прогнозируются сильные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду, восточного и юго-восточного направлений.

Какой будет погода в ближайшие дни?