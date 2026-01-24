Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Снег и морозы до -17: прогноз погоды на 25 января
Где будут осадки в Украине?
По данным синоптиков, в период с 25 по 27 января в Украине пройдет небольшой и умеренный снег, в южных и западных областях он будет сопровождаться дождем. В течение вторника снег с дождем будет и в центральных и северных регионах.
Кое-где, как предупреждают специалисты, на дорогах будет гололедица и налипание мокрого снега, поэтому водителям стоит быть осторожными. В то же время в восточной и северо-восточной частях страны осадков в основном в эти дни не предвидится.
К слову, также 26 января в Украине, за исключением западных областей, а также 27 января в юго-восточных регионах местами прогнозируются сильные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду, восточного и юго-восточного направлений.
Какой будет погода в ближайшие дни?
В общем пока на выходных в Украине ожидается прохладная погода с возможными осадками, гололедом и туманами в разных регионах. Температура будет колебаться от -22 градусов на севере до +6 градусов в Крыму.
Отметим также, что вскоре температура будет расти. В течение выходных и в начале недели в Украине будет разная погода, ведь атмосферное давление будет колебаться, а теплый воздух будет поступать из Черного моря.
Виталий Постригань также сообщал, что в период с 22 по 25 января в Украину будут поступать атлантические воздушные массы, которые принесут незначительные осадки в виде снега, колебания температуры и атмосферного давления.