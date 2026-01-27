Об этом сообщил Укргидрометцентр и журналист Виталий Глагола. Местных жителей предупреждают о возможных подъемах уровня воды и разрушении берегов.

Что известно о ледоходе на Закарпатье?

На Западе Украины из-за потепления и дождей на реках начался ледоход. По словам Глалолы, в селе Долгое Хустского района на реке Боржава двинулся лед.

Потепление на Закарпатье привело к ледоходу: смотрите видео

Несмотря на зрелищность, по словам журналиста, ледоход представляет реальную опасность. В частности, оно может вызвать наводнения, а в местах сужения русла рек – ледовые заторы.

В Укргидрометцентре отметили, что на фоне такого явления может быть колебание уровней воды в реках региона. Он может подняться до 1,5 метров, без угрозы негативных последствий, заверили в УкрГМЦ.

Какую погоду ожидать в ближайшее время?