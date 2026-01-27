27 января на большей части территории Украины ожидается заметное повышение температуры. Лишь на востоке страны и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет небольшой мороз ночью и днем.
Какие погодные "сюрпризы" ждут украинцев 27 января?
В то же время синоптики предостерегают о гололедице. Она покроет дорогу во всех областях, кроме юга. Кроме того, в центральных, большинстве северных и южных областей будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. В частности, гололедица повышает риск тормозного пути, заноса автомобилей, потере маневрирования и ДТП.
В каких регионах на дорогах – скользко:
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черкасская,
- Ровенская,
- Львовская,
- Одесская,
- Киевская,
- Винницкая,
- Ивано-Франковская,
- Житомирская,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Черновицкая,
- Кировоградская
Заметим, что в течение вторника на востоке, в Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях днем температура воздуха составит – 3 – 8 градусов мороза.
На остальной территории в течение суток будет мороз от нуля до минус 5 градусов. На западе столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла. Днем на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму – 3 – 9 градусов тепла.
Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни?
- В конце января в Украине ожидается похолодание из-за активных южных циклонов, которые принесут сложные погодные условия.
- На выходных синоптик прогнозирует морозы до минус 15 градусов в большинстве областей, теплее будет на юго-востоке.
- Эксперты предупредили о значительной снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Снеголавинная опасность в вышеупомянутых регионах сохранится до конца суток 26 января и в течение 27 января.