27 января на большей части территории Украины ожидается заметное повышение температуры. Лишь на востоке страны и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет небольшой мороз ночью и днем.

Какие погодные "сюрпризы" ждут украинцев 27 января?

В то же время синоптики предостерегают о гололедице. Она покроет дорогу во всех областях, кроме юга. Кроме того, в центральных, большинстве северных и южных областей будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. В частности, гололедица повышает риск тормозного пути, заноса автомобилей, потере маневрирования и ДТП.

В каких регионах на дорогах – скользко:

Запорожская,

Днепропетровская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Сумская,

Николаевская,

Черкасская,

Ровенская,

Львовская,

Одесская,

Киевская,

Винницкая,

Ивано-Франковская,

Житомирская,

Волынская,

Тернопольская,

Черновицкая,

Кировоградская

Заметим, что в течение вторника на востоке, в Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях днем температура воздуха составит – 3 – 8 градусов мороза.

На остальной территории в течение суток будет мороз от нуля до минус 5 градусов. На западе столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла. Днем на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму – 3 – 9 градусов тепла.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни?