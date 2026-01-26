Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, 26-27 января из-за оттепели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. В частности, в горных районах существует угроза оползней снега на дороги.

Поэтому на территории региона объявлена значительная опасность (3 уровень). Согласно обнародованной информации, аналогичное предупреждение касается Ивано-Франковской области, опасность ожидается на высокогорье.

Поэтому, советуем временно воздержаться от походов в горы, следить за предупреждениями и избегать крутых склонов. Если лавина все же сошла, следует немедленно вызвать спасателей и не пытаться действовать самостоятельно.

Также до конца дня 26 января и в течение 27 января во многих областях ожидается гололедица на дорогах. В частности, в Одесской области сохранится гололед, в Затишье – сложные отложения гололеда и изморози.

В Ровенской области также ожидаются гололедица и шквалы 15 – 18 метров в секунду. Гололед и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду будут и в Херсонской области. В Ивано-Франковской области будет туман.