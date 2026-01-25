На дорогах страны местами будет гололедица. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 26 января?

В восточной, а ночью и на северо-восточной части и в большинстве западных областей осадков не предвидится. На территории остальных регионов ожидается незначительный снег, в южных, западных и некоторых центральных областях он будет с дождем.

В юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской ночью и утром туман, в течение суток (днем и на Житомирщине, Киевской и Херсонской областях) гололед. На дорогах страны местами гололедица,

– говорится в сообщении.

Ветер будет двигаться юго-восточным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, однако днем на Правобережье возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В то же время в части областей сохранятся ощутимые морозы.

В восточной и северо-восточной частях страны температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов мороза. В дневные часы на этой территории столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов мороза.

В южных, западных и Винницкой областях ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье, в Крыму и в Одесской области ночью будет от 0 до 5 градусов тепла.

В течение дня там ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В других областях ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза, в дневные часы, согласно прогнозу, будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев -1...+1;

Ужгород +6...+9;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...-2;

Винница 0...+2;

Одесса +5...+7;

Николаев 0...+2;

Херсон 0...+2;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий 0...-2;

Черкассы 0...-2;

Чернигов -8...-6;

Сумы -10...-8;

Полтава 0....-2;

Днепр 0...-2;;

Запорожье 0....+2;

Донецк -10...-8;

Луганск -13...-11;

Харьков -10...-8.



Прогноз погоды в Украине на 26 января 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать?