На дорогах країни місцями буде ожеледиця. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка погода буде 26 січня?
У східній, а вночі й на північно-східній частині та у більшості західних областей опадів не передбачається. На території решті регіонів очікується незначний сніг, у південних, західних і деяких центральних областях він буде з дощем.
У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця,
– ідеться у повідомленні.
Вітер рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень на Правобережжі можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Водночас у частині областей утримаються відчутні морози.
У східній та північно-східній частинах країни температура повітря у нічний час коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів морозу. У денні години на цій території стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів морозу.
У південних, західних та Вінницькій областях уночі буде від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті, у Криму та в Одеській області вночі буде від 0 до 5 градусів тепла.
Протягом дня там очікується від 4 до 9 градусів тепла. В інших областях уночі температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів морозу, у денні години, згідно з прогнозом, буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ -1…+1;
- Ужгород +6…+9;
- Львів 0…+2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир 0…-2;
- Вінниця 0…+2;
- Одеса +5…+7;
- Миколаїв 0…+2;
- Херсон 0…+2;
- Сімферополь +6…+8;
- Кропивницький 0…-2;
- Черкаси 0…-2;
- Чернігів -8…-6;
- Суми -10…-8;
- Полтава 0…-2;
- Дніпро 0…-2;;
- Запоріжжя 0…+2;
- Донецьк -10…-8;
- Луганськ -13…-11;
- Харків -10…-8.
Прогноз погоди в Україні на 26 січня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду чекати?
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що у деяких областях стовпчики термометрів перевищать позначку 0, там морозів у денні години не передбачають взагалі. Водночас подекуди холод досі утримається.
- Найближчим часом температура повітря буде зростати. Так впродовж вихідних і на початку тижня буде різна погода, адже атмосферний тиск коливатиметься, а тепле повітря надходитиме з Чорного моря.