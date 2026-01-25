На дорогах країни місцями буде ожеледиця. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 26 січня?

У східній, а вночі й на північно-східній частині та у більшості західних областей опадів не передбачається. На території решті регіонів очікується незначний сніг, у південних, західних і деяких центральних областях він буде з дощем.

У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця,

– ідеться у повідомленні.

Вітер рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень на Правобережжі можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Водночас у частині областей утримаються відчутні морози.

У східній та північно-східній частинах країни температура повітря у нічний час коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів морозу. У денні години на цій території стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів морозу.

У південних, західних та Вінницькій областях уночі буде від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті, у Криму та в Одеській області вночі буде від 0 до 5 градусів тепла.

Протягом дня там очікується від 4 до 9 градусів тепла. В інших областях уночі температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів морозу, у денні години, згідно з прогнозом, буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Якою буде погода у великих містах?

Київ -1…+1;

Ужгород +6…+9;

Львів 0…+2;

Івано-Франківськ 0…+2;

Тернопіль 0…+2;

Чернівці 0…+2;

Хмельницький 0…+2;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир 0…-2;

Вінниця 0…+2;

Одеса +5…+7;

Миколаїв 0…+2;

Херсон 0…+2;

Сімферополь +6…+8;

Кропивницький 0…-2;

Черкаси 0…-2;

Чернігів -8…-6;

Суми -10…-8;

Полтава 0…-2;

Дніпро 0…-2;;

Запоріжжя 0…+2;

Донецьк -10…-8;

Луганськ -13…-11;

Харків -10…-8.



Прогноз погоди в Україні на 26 січня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати?