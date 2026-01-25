На дорогах країни місцями буде ожеледиця. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 26 січня?

У східній, а вночі й на північно-східній частині та у більшості західних областей опадів не передбачається. На території решті регіонів очікується незначний сніг, у південних, західних і деяких центральних областях він буде з дощем.

У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця,
– ідеться у повідомленні.

Вітер рухатиметься південно-східним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень на Правобережжі можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Водночас у частині областей утримаються відчутні морози.

У східній та північно-східній частинах країни температура повітря у нічний час коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів морозу. У денні години на цій території стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів морозу.

У південних, західних та Вінницькій областях уночі буде від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті, у Криму та в Одеській області вночі буде від 0 до 5 градусів тепла.

Протягом дня там очікується від 4 до 9 градусів тепла. В інших областях уночі температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів морозу, у денні години, згідно з прогнозом, буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород +6…+9;
  • Львів 0…+2;
  • Івано-Франківськ 0…+2;
  • Тернопіль 0…+2;
  • Чернівці 0…+2;
  • Хмельницький 0…+2;
  • Луцьк 0…+2;
  • Рівне 0…+2;
  • Житомир 0…-2;
  • Вінниця 0…+2;
  • Одеса +5…+7;
  • Миколаїв 0…+2;
  • Херсон 0…+2;
  • Сімферополь +6…+8;
  • Кропивницький 0…-2;
  • Черкаси 0…-2;
  • Чернігів -8…-6;
  • Суми -10…-8;
  • Полтава 0…-2;
  • Дніпро 0…-2;;
  • Запоріжжя 0…+2;
  • Донецьк -10…-8;
  • Луганськ -13…-11;
  • Харків -10…-8.

Погода на понеділок 26 січня 2026 року
Прогноз погоди в Україні на 26 січня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати?

  • Нагадаємо, раніше повідомляли, що у деяких областях стовпчики термометрів перевищать позначку 0, там морозів у денні години не передбачають взагалі. Водночас подекуди холод досі утримається.
  • Найближчим часом температура повітря буде зростати. Так впродовж вихідних і на початку тижня буде різна погода, адже атмосферний тиск коливатиметься, а тепле повітря надходитиме з Чорного моря.