До конца дня 26 января и в течение суток 27 января многие области Украины будут страдать от гололеда и сильного ветра, пишет Укргидрометцентр.
Где есть опасность гололеда и гололедицы?
Так, на Одесской области сохранится гололед (6 – 19 миллиметров). В Затишье – сложные отложения гололеда и изморози (11 – 34 миллиметров). В регионе ожидается туман, видимость составит 200 – 500 метров. Ночью 27 января будут порывы восточного ветра 15 – 17 метров в секунду.
В течение 26 января января по Ровенской области тоже гололедица и порывы южного ветра 15 – 18 метров в секунду. Гололед и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду следует ожидать в Херсонской области.
В каких областях на дорогах также будет гололедица:
- Житомирская область. В регионе будет дуть ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду.
- Черниговская область. В области ветер разгонится со скоростью 9 – 14 метров в секунду.
- Кировоградская область. Здесь следует ожидать сильные порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду.
- Днепропетровская область. Скорость ветра 7 – 12 метров в час.
- Черкасская область.
- Волынь. Скорость ветра 7 – 12 метров в час.
- Тернопольская область.
- Хмельницкая область.
- Винницкая область.
- Ивано-Франковская область. Ночью и в первой половине дня 26 января туман (видимость 100 – 500 метров).
- Львовская область.
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
- В течение последней недели января в Украине ожидается потепление, которое распространится с запада и юга, однако местами прогнозируют туманы, гололедицу и осадки в виде дождя и мокрого снега.
- В период с 26 по 27 января будет наблюдаться постепенное повышение температуры на 3 – 5 градусов.
- На выходных синоптик прогнозирует морозы до -15 градусов в большинстве областей, теплее будет на юго-востоке.