До конца дня 26 января и в течение суток 27 января многие области Украины будут страдать от гололеда и сильного ветра, пишет Укргидрометцентр.

Смотрите также "Уникальная ситуация": в США миллион без света, 11 000 авиарейсов отменили из-за снежной бури

Где есть опасность гололеда и гололедицы?

Так, на Одесской области сохранится гололед (6 – 19 миллиметров). В Затишье – сложные отложения гололеда и изморози (11 – 34 миллиметров). В регионе ожидается туман, видимость составит 200 – 500 метров. Ночью 27 января будут порывы восточного ветра 15 – 17 метров в секунду.

В течение 26 января января по Ровенской области тоже гололедица и порывы южного ветра 15 – 18 метров в секунду. Гололед и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду следует ожидать в Херсонской области.

В каких областях на дорогах также будет гололедица:

Житомирская область . В регионе будет дуть ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду.

. В регионе будет дуть ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Черниговская область . В области ветер разгонится со скоростью 9 – 14 метров в секунду.

. В области ветер разгонится со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Кировоградская область . Здесь следует ожидать сильные порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду.

. Здесь следует ожидать сильные порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду. Днепропетровская область . Скорость ветра 7 – 12 метров в час.

. Скорость ветра 7 – 12 метров в час. Черкасская область .

. Волынь . Скорость ветра 7 – 12 метров в час.

. Скорость ветра 7 – 12 метров в час. Тернопольская область .

. Хмельницкая область.

Винницкая область .

. Ивано-Франковская область . Ночью и в первой половине дня 26 января туман (видимость 100 – 500 метров).

. Ночью и в первой половине дня 26 января туман (видимость 100 – 500 метров). Львовская область.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?