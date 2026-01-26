До кінця дня 26 січня та протягом доби 27 січня чимало областей України потерпатимуть від ожеледі та сильного вітру, пише Укргідрометцентр.

Де є небезпека ожеледиці та ожеледі?

Так, на Одещині збережеться ожеледь (6 – 19 міліметрів). У Затишші – складні відкладення ожеледі та паморозі (11 – 34 міліметрів). У регіоні очікується туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів. Вночі 27 січня будут пориви східного вітру 15 – 17 метрів за секунду.

Упродовж 26 січня січня по Рівненській області теж ожеледиця та пориви південного вітру 15 – 18 метрів за секунду. Ожеледь та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду слід чекати на Херсонщині.

У яких областях на дорогах також буде ожеледиця:

  • Житомирщина. У регіоні дутиме вітер зі швидкістю 8 – 13 метрів за секунду.
  • Чернігівщина. В області вітер розгонеться зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду.
  • Кіровоградщина. Тут слід очікувати сильні пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.
  • Дніпропетровщина. Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину.
  • Черкащина.
  • Волинь. Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину.
  • Тернопільщина.
  • Хмельниччина.
  • Вінниччина.
  • Івано-Франківщина. Уночі та в першій половині дня 26 січня туман (видимість 100 – 500 метрів).
  • Львівщина.

Якою буде погода в Україні найближчими днями?