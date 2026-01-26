До кінця дня 26 січня та протягом доби 27 січня чимало областей України потерпатимуть від ожеледі та сильного вітру, пише Укргідрометцентр.
Де є небезпека ожеледиці та ожеледі?
Так, на Одещині збережеться ожеледь (6 – 19 міліметрів). У Затишші – складні відкладення ожеледі та паморозі (11 – 34 міліметрів). У регіоні очікується туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів. Вночі 27 січня будут пориви східного вітру 15 – 17 метрів за секунду.
Упродовж 26 січня січня по Рівненській області теж ожеледиця та пориви південного вітру 15 – 18 метрів за секунду. Ожеледь та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду слід чекати на Херсонщині.
У яких областях на дорогах також буде ожеледиця:
- Житомирщина. У регіоні дутиме вітер зі швидкістю 8 – 13 метрів за секунду.
- Чернігівщина. В області вітер розгонеться зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду.
- Кіровоградщина. Тут слід очікувати сильні пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду.
- Дніпропетровщина. Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину.
- Черкащина.
- Волинь. Швидкість вітру 7 – 12 метрів за годину.
- Тернопільщина.
- Хмельниччина.
- Вінниччина.
- Івано-Франківщина. Уночі та в першій половині дня 26 січня туман (видимість 100 – 500 метрів).
- Львівщина.
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
- Протягом останнього тижня січня в Україні очікується потепління, яке пошириться з заходу та півдня, однак місцями прогнозують тумани, ожеледицю та опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
- В період з 26 по 27 січня спостерігатиметься поступове підвищення температури на 3 – 5 градусів.
- На вихідних синоптик прогнозує морози до -15 градусів у більшості областей, тепліше буде на південному сході.