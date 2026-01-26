Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Де оголосили сніголавинну небезпеку?
За даними синоптиків, 26-27 січня через відлигу на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Зокрема, в гірських районах існує загроза зсувів снігу на дороги.
Через це на території регіону оголошено значну небезпеку (3 рівень). Згідно з оприлюдненою інформацією, аналогічне попередження стосується Івано-Франківської області, небезпека очікується на високогір'ї.
Тому, радимо тимчасово утриматися від походів у гори, стежити за попередженнями та уникати крутих схилів. Якщо лавина все ж зійшла, слід негайно викликати рятувальників і не намагатися діяти самостійно.
Про що попереджали раніше?
Також до кінця дня 26 січня та протягом 27 січня в багатьох областях очікується ожеледиця на дорогах. Зокрема, в Одеській області збережеться ожеледь, у Затишші – складні відкладення ожеледі та паморозі.
У Рівненській області також очікуються ожеледиця та шквали 15 – 18 метрів за секунду. Ожеледь та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду будуть й у Херсонській області. В Івано-Франківській області буде туман.
Водночас протягом цього тижня очікується відлига з туманами та опадами, але наприкінці тижня температура знову знизиться. У більшості областей будуть морози до -15 градусів, за винятком південного сходу.