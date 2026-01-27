Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Как изменится погода в Украине?

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 27 января температура воздуха на территории восточных, а также Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей в ночные часы будет колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов мороза.

В течение дня столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов мороза. На остальной территории в течение суток температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, в западной части – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В дневное время на Закарпатье и юге Одесской области ожидается от 1 до 6 градусов тепла, теплее всего будет в Крыму, там прогнозируют до 12 градусов тепла. В среду, 28 января, в течение ночи предусматривают от 0 до 8 градусов мороза.

Уже в дневное время температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов мороза, в южной части будет около 0 градусов. Днем ожидается от 4 до 9 градусов тепла. В то же время на территорию Крыма снова будет теплее.

Там ночью будет от 0 до 5 градусов тепла, днем предполагается от 7 до 12 градусов тепла. В четверг, 29 января, температура воздуха в течение суток составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Крыму будет до 12 градусов тепла.

В южных областях в течение ночи ожидается от 0 до 5 градусов тепла, для дневного времени синоптики прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

Будут ли резкие изменения погоды?