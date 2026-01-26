Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

Когда ударят новые морозы?

Синоптик сообщил, что сейчас доминируют атлантические процессы, которые подвигают арктический холод, однако это происходит не достаточно быстро. Погода значительно усложнится 27 – 30 января из-за циклонических вихрей с атмосферными фронтами.

Мы еще не перезимовали. Самый сложный в погодном отношении сезон продолжается... Вчера днем в некоторых европейских странах фиксировался ледяной дождь, а уже во второй половине дня 26 января его зафиксировали в Украине,

– рассказал Виталий Постригань.

По его словам, это опасно из-за образования гололеда на дорогах. Пока ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, ежедневные осадки в разных фазах и слизь. Туман и снежный покров будут затруднять движение транспорта.

Но, согласно обновленным прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов, в конце января в Украину могут поступать активные южные циклоны, которые, как известно, обычно приносят сложные погодные условия.

Поэтому, по предварительным данным, уже в пятницу, 30 января, скорее всего на территории Украины начнется очередной период похолодания. Как отметил эксперт, в связи с этим можно рассчитывать на умеренные морозы в конце месяца.

О чем предупреждали синоптики?