Небо будет облачным. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Большое количество областей Украины ожидают опасные погодные условия

Какой будет погода 27 января?

27 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет без осадков.

Там ночная температура составит -11 – -16, а дневная – -3 – -8.

На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кроме того, в центральных, большинстве северных и южных областей будет гололед. А гололедица – всюду на дорогах, кроме юга.

На этой части Украины температура ночью и днем составит 0 – -5. В то же время на западе температурные показатели будут колебаться от -2° до +3 днем. Теплее всего будет днем на Закарпатье и юге Одесской области – +1 – +6, а также в Крыму – до +12.

Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

А ночью всюду, кроме крайнего запада, и днем в восточных областях прогнозируют местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев -3...-1;

Ужгород +3...+5;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...-2;

Винница 0...+2;

Одесса +3...+5;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий -3...-1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -3...-1;

Сумы -6...-4;

Полтава -5...-3;

Днепр -5...-3;

Запорожье -4...-2;

Донецк -7...-5;

Луганск -9...-7;

Харьков -6...-4.

Прогноз погоды в Украине на 27 января / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости