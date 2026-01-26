Небо будет облачным. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 27 января?

27 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет без осадков.

Там ночная температура составит -11 – -16, а дневная – -3 – -8.

На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кроме того, в центральных, большинстве северных и южных областей будет гололед. А гололедица – всюду на дорогах, кроме юга.

На этой части Украины температура ночью и днем составит 0 – -5. В то же время на западе температурные показатели будут колебаться от -2° до +3 днем. Теплее всего будет днем на Закарпатье и юге Одесской области – +1 – +6, а также в Крыму – до +12.

Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

А ночью всюду, кроме крайнего запада, и днем в восточных областях прогнозируют местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев -3...-1;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0...-2;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +3...+5;
  • Николаев -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Симферополь +7...+9;
  • Кропивницкий -3...-1;
  • Черкассы -3...-1;
  • Чернигов -3...-1;
  • Сумы -6...-4;
  • Полтава -5...-3;
  • Днепр -5...-3;
  • Запорожье -4...-2;
  • Донецк -7...-5;
  • Луганск -9...-7;
  • Харьков -6...-4.

Погода 27 января

Прогноз погоды в Украине на 27 января / Карта Укргидрометцентра

