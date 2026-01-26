Небо буде хмарним. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Велику кількість областей України очікують небезпечні погодні умови
Якою буде погода 27 січня?
27 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде без опадів.
Там нічна температура становитиме -11 – -16, а денна – -3 – -8.
На решті території очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Окрім того, у центральних, більшості північних та південних областей буде ожеледь. А ожеледиця – усюди на дорогах, крім півдня.
На цій частині України температура вночі та вдень становитиме 0 – -5. Водночас на заході температурні показники коливатимуться від -2° до +3 вдень. Найтепліше буде вдень на Закарпатті та півдні Одещини – +1 – +6, а також у Криму – до +12.
Вітер цього дня буде південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
А вночі усюди, крім крайнього заходу, та вдень у східних областях прогнозують місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ -3…-1;
- Ужгород +3…+5;
- Львів 0…+2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир 0…-2;
- Вінниця 0…+2;
- Одеса +3…+5;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон -1…+1;
- Сімферополь +7…+9;
- Кропивницький -3…-1;
- Черкаси -3…-1;
- Чернігів -3…-1;
- Суми -6…-4;
- Полтава -5…-3;
- Дніпро -5…-3;
- Запоріжжя -4…-2;
- Донецьк -7…-5;
- Луганськ -9…-7;
- Харків -6…-4.
Прогноз погоди в Україні на 27 січня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Протягом цього тижня в Україні очікується відлига з туманами та опадами. Втім, наприкінці тижня температура знову знизиться до -15 градусів.
Водночас, якою буде погода у лютому, синоптики ще не можуть точно спрогнозувати. Втім, вони відзначали тенденцію до послаблення морозів.