Об этом пишет столичный отдел Укргидрометцентра.

Какую погоду прогнозируют в Киеве 27 января?

Синоптики говорят, что на территории Киевской области и в частности в столице во вторник, 27 января, прогнозируют гололед и гололедицу.

Такая погода считается опасной, ведь может влиять на работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В целом на Киевщине и в самом Киеве 27 января будет облачно. Прогнозируется также мокрый снег и дождь. Ветряные потоки будут двигаться с силой 7 – 12 метров в секунду.

Ночью в области порывы могут несколько усиливаться до 15 – 18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет достигать от 0 до 5 градусов мороза. В Киеве столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза.

Во избежание травматизма просим водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения,

– сообщили в городской государственной администрации.

Как уберечься во время непогоды?

Местные власти советуют жителям соблюдать скоростной режим, дистанции и не выполнять рискованные маневры. При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений стоит снизить скорость до минимума. В непогоду нужно включать габаритные огни или противотуманные фонари. Во время гололеда не используйте транспорт с летними шинами. Если снегопад усиливается, то в КГГА советуют отдавать предпочтение общественному транспорту.

Пешеходам стоит не спешить и идти спокойно и внимательно. Руки лучше не держать в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбы, чтобы лучше держать равновесие. Если чувствуете, что можете упасть, то нужно немного присесть. Таким образом наиболее реально удержаться на ногах во время гололеда.

Будьте внимательны и на тротуаре, ведь автомобиль может занести с дороги. Помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в 4 – 5 раз.

Какая погода прогнозируется Украине в ближайшее время?