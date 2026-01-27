27 січня на переважній частині території України очікується помітне підвищення температури. Лише на сході країни та в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях буде невеликий мороз вночі та вдень.

Які погодні "сюрпризи" чекають на українців 27 січня?

Водночас синоптики застерігають про ожеледицю. Вона покриє дорогу в усіх областях, окрім півдня. Крім того, в центральних, більшості північних та південних областей спостерігатиметься ожеледь і налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Зокрема, ожеледиця підвищує ризик гальмового шляху, заносу автомобілів, втраті маневрування і ДТП.

У яких регіонах на дорогах – слизько:

Запорізька,

Дніпропетровська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Сумська,

Миколаївська,

Черкаська,

Рівненська,

Львівська,

Одеська,

Київська,

Вінницька,

Івано-Франківська,

Житомирська,

Волинська,

Тернопільська,

Чернівецька,

Кіровоградська

Зауважимо, що упродовж вівторка на сході, у Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вдень температура повітря становитиме – 3 – 8 градусів морозу.

На решті території протягом доби буде мороз від нуля до мінус 5 градусів. На заході стовпчик термометра підніметься до 3 градусів тепла. Вдень на Закарпатті, на півдні Одещини та в Криму – 3 – 9 градусів тепла.

Яка погода очікує українців найближчими днями?