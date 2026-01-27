27 січня на переважній частині території України очікується помітне підвищення температури. Лише на сході країни та в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях буде невеликий мороз вночі та вдень.
Які погодні "сюрпризи" чекають на українців 27 січня?
Водночас синоптики застерігають про ожеледицю. Вона покриє дорогу в усіх областях, окрім півдня. Крім того, в центральних, більшості північних та південних областей спостерігатиметься ожеледь і налипання мокрого снігу.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Зокрема, ожеледиця підвищує ризик гальмового шляху, заносу автомобілів, втраті маневрування і ДТП.
У яких регіонах на дорогах – слизько:
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Черкаська,
- Рівненська,
- Львівська,
- Одеська,
- Київська,
- Вінницька,
- Івано-Франківська,
- Житомирська,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Чернівецька,
- Кіровоградська
Зауважимо, що упродовж вівторка на сході, у Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вдень температура повітря становитиме – 3 – 8 градусів морозу.
На решті території протягом доби буде мороз від нуля до мінус 5 градусів. На заході стовпчик термометра підніметься до 3 градусів тепла. Вдень на Закарпатті, на півдні Одещини та в Криму – 3 – 9 градусів тепла.
Яка погода очікує українців найближчими днями?
- Наприкінці січня в Україні очікується похолодання через активні південні циклони, які принесуть складні погодні умови.
- На вихідних синоптик прогнозує морози до мінус 15 градусів у більшості областей, тепліше буде на південному сході.
- Експерти попередили про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Сніголавинна небезпека у вищезгаданих регіонах утримається до кінця доби 26 січня та впродовж 27 січня.