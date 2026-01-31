Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Морозило не на жарт: коли у Києві температура сягала понад -30 градусів
Якою буде погода 1 лютого?
Температура вночі коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів морозу. На Прикарпатті, у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі буде від 15 до 20 градусів морозу.
Вдень у цих областях вона становитиме від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях у нічні години стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня показники коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу.
На територію Криму та Закарпаття прогнозують від 1 до 6 градусів морозу протягом доби, лише на Закарпатті вдень подекуди можливо близько 0 градусів. Значних опадів не буде, лише у південно-східній частині вночі буде сніг.
Також синоптики попереджають про можливу ожеледицю, яка утримається на дорогах. Вітер здебільшого буде північного напрямку і, згідно з прогнозом фахівців, рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ -16…-14;
- Ужгород -1…+1;
- Львів -13…-11;
- Івано-Франківськ -12…-10;
- Тернопіль -14…-12;
- Чернівці -12…-10;
- Хмельницький -14…-12;
- Луцьк -15…-13;
- Рівне -15…-13;
- Житомир -15…-13;
- Вінниця -15…-13;
- Одеса -8…-6;
- Миколаїв -8…-6;
- Херсон -7…-5;
- Сімферополь -4…-2;
- Кропивницький -13…-11;
- Черкаси -15…-13;
- Чернігів -15…-13;
- Суми -16…-14;
- Полтава -15…-13;
- Дніпро -11…-9;
- Запоріжжя -7…-5;
- Донецьк -11…-9;
- Луганськ -16…-14;
- Харків -14…-12.
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду чекати з початком лютого?
Нагадаємо, Наталія Птуха повідомляла, що наразі в Україні очікується тенденція до зниження температур в перші дні місяця. Утім, протягом місяця синоптики передбачають показники вищі за кліматичну норму.
Також попереджали, що сильний холод найближчими днями пошириться з північних на деякі західні та центральні області. Найбільш значні морози будуть у перші дні лютого, може бути до 26 градусів морозу.