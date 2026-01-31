Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Морозило не на шутку: когда в Киеве температура достигала более -30 градусов

Какой будет погода 1 февраля?

Температура ночью будет колебаться в пределах от 20 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 12 до 17 градусов мороза. На Прикарпатье, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью будет от 15 до 20 градусов мороза.

Днем в этих областях она составит от 9 до 14 градусов мороза. В южных областях в ночные часы столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов мороза, течение дня показатели будут колебаться от 4 до 9 градусов мороза.

На территорию Крыма и Закарпатья прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза в течение суток, только на Закарпатье днем местами возможно около 0 градусов. Значительных осадков не будет, только в юго-восточной части ночью будет снег.

Также синоптики предупреждают о возможной гололедице, которая сохранится на дорогах. Ветер в основном будет северного направления и, согласно прогнозу специалистов, будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев -16...-14;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -13...-11;
  • Ивано-Франковск -12...-10;
  • Тернополь -14...-12;
  • Черновцы -12...-10;
  • Хмельницкий -14...-12;
  • Луцк -15...-13;
  • Ровно -15...-13;
  • Житомир -15...-13;
  • Винница -15...-13;
  • Одесса -8...-6;
  • Николаев -8...-6;
  • Херсон -7...-5;
  • Симферополь -4...-2;
  • Кропивницкий -13...-11;
  • Черкассы -15...-13;
  • Чернигов -15...-13;
  • Сумы -16...-14;
  • Полтава -15...-13;
  • Днепр -11...-9;
  • Запорожье -7...-5;
  • Донецк -11...-9;
  • Луганск -16...-14;
  • Харьков -14...-12.

Погода на 1 февраля 2026 года
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать с началом февраля?

  • Напомним, Наталья Птуха сообщала, что сейчас в Украине ожидается тенденция к снижению температур в первые дни месяца. Впрочем, течение месяца синоптики предусматривают показатели выше климатической нормы.

  • Также предупреждали, что сильный холод в ближайшие дни распространится с северных на некоторые западные и центральные области. Наиболее значительные морозы будут в первые дни февраля, может быть до 26 градусов мороза.