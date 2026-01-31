Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 1 февраля?

Температура ночью будет колебаться в пределах от 20 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 12 до 17 градусов мороза. На Прикарпатье, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью будет от 15 до 20 градусов мороза.

Днем в этих областях она составит от 9 до 14 градусов мороза. В южных областях в ночные часы столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов мороза, течение дня показатели будут колебаться от 4 до 9 градусов мороза.

На территорию Крыма и Закарпатья прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза в течение суток, только на Закарпатье днем местами возможно около 0 градусов. Значительных осадков не будет, только в юго-восточной части ночью будет снег.

Также синоптики предупреждают о возможной гололедице, которая сохранится на дорогах. Ветер в основном будет северного направления и, согласно прогнозу специалистов, будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев -16...-14;

Ужгород -1...+1;

Львов -13...-11;

Ивано-Франковск -12...-10;

Тернополь -14...-12;

Черновцы -12...-10;

Хмельницкий -14...-12;

Луцк -15...-13;

Ровно -15...-13;

Житомир -15...-13;

Винница -15...-13;

Одесса -8...-6;

Николаев -8...-6;

Херсон -7...-5;

Симферополь -4...-2;

Кропивницкий -13...-11;

Черкассы -15...-13;

Чернигов -15...-13;

Сумы -16...-14;

Полтава -15...-13;

Днепр -11...-9;

Запорожье -7...-5;

Донецк -11...-9;

Луганск -16...-14;

Харьков -14...-12.



Прогноз погоды в Украине на 1 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать с началом февраля?