Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Когда начнется похолодание?

В Украине пока будет сохраняться холодная погода с последующим снижением температуры, в течение ночи показатели составят в пределах от 14 до 20 градусов мороза, в некоторых областях возможно снижение до 26 градусов мороза.

Наиболее ощутимые морозы в перспективе на 5 суток, о которых мы можем говорить, пока приходятся именно на 1 – 2 февраля,

– сообщила Наталья Птуха.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов мороза. В южных и восточных областях традиционно будет теплее. Там 1 февраля ночью будет от 8 до 14 градусов мороза, а днем – от 2 до 8 градусов мороза.

В то же время отметим, что в последующие дни температура воздуха может снизиться еще больше.

Согласно обновленному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 3 февраля может ударить до 28 градусов мороза в Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.



Похолодание на 3 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Где будут морозы?