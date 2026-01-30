Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Когда начнется похолодание?
В Украине пока будет сохраняться холодная погода с последующим снижением температуры, в течение ночи показатели составят в пределах от 14 до 20 градусов мороза, в некоторых областях возможно снижение до 26 градусов мороза.
Наиболее ощутимые морозы в перспективе на 5 суток, о которых мы можем говорить, пока приходятся именно на 1 – 2 февраля,
– сообщила Наталья Птуха.
В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 10 до 16 градусов мороза. В южных и восточных областях традиционно будет теплее. Там 1 февраля ночью будет от 8 до 14 градусов мороза, а днем – от 2 до 8 градусов мороза.
В то же время отметим, что в последующие дни температура воздуха может снизиться еще больше.
Согласно обновленному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 3 февраля может ударить до 28 градусов мороза в Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Похолодание на 3 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Где будут морозы?
Недавно в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что с 1 по 3 февраля ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до отметок от 20 до 27 градусов мороза.
К слову, Наталья Голеня также предупреждала, что в Украину придет новая волна холода уже в начале февраля 2026 года. В части областей морозы ударят сильнее всего, кое-где будет до 20 градусов мороза.