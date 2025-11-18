Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Украинский свидетель".

Смотрите также Бои в Покровске, россияне в Новопавловке и угроза окружения Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация в Константиновке сейчас?

Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук поехала в Константиновку с эвакуационной группой.

Отрезать логистические пути, захватить Константиновку и продвинуться дальше, в частности на Краматорск – такие цели, по словам военных, преследует армия России на Константиновском направлении. Оккупанты давят с трех сторон. По данным DeepState – ближе всего они в 5 километрах от города. Из собственных источников съемочной группе стало известно, что есть даже случаи просачивания россиян в центр Константиновки,

– говорится в материале.



Боевые действия в районе Константиновки / Скриншот 24 Канала

Сейчас в Константиновке почти нет целых зданий, медийщики постоянно слышали взрывы. Начальник гуманитарного центра "Пролиска" в Донецкой области Евгений Ткачев говорит, что теперь там опасно и днем, и ночью.

Хуже стало в том, что раньше хоть не было КАБов или реактивной артиллерии во время отсутствия комендантского часа. То есть люди более менее с 11 до 15 передвигались, а сейчас кроют город в любое время. В любой момент может прилететь,

– рассказывает он.

Репортаж "Украинского свидетеля" из Константиновки

Люди не хотят выезжать

Как и в других городах Донецкой области, в Константиновке есть часть людей, которая упорно не хочет выезжать. Некоторые, по словам волонтеров, даже использует присутствие детей как способ получить более качественную гуманитарную помощь. И рассчитывает, что в последний момент их все же вывезут.

Волонтеры сетуют, что сценарий повторяется из города в город: к началу уличных боев в населенных пунктах остается примерно десятая часть жителей. До февраля 2022 года здесь проживало более 78 тысяч человек. Сейчас речь идет об около 5 тысячах, но реальная цифра может быть больше.

Опыт с начала вторжения примерно один и тот же: что Северск, что Бахмут, что Часов Яр, что Торецк, что Покровск…

– говорит Евгений.

Показываем Константиновку на карте Deep State

Константиновка растянута на два берега, и ситуация там разная

Река Кривой Торец разделяет город.

Несколько месяцев Константиновки было две, как я говорю. Первая почти ничем не отличалась от Часового Яра и Торецка – "разбабахана", дроны как у себя дома, артиллерия работает, все работает. Другая часть Константиновки: и интернет, и вайфай, и карточкой рассчитаться за кофе можно было,

– объяснил волонтер.

Россияне охотятся за волонтерами. 8 ноября российский дрон на оптоволокне попал в их машину – в третий раз за последние недели.

Опять "Рубикон" и много вражеской пехоты

Город обороняют бойцы 36 бригады морской пехоты.

Военные говорят, что враг усилил технологическую составляющую дронов. Поэтому ВСУ здесь "встречают уже прям очень хорошо подготовленные подразделения вражеских операторов БПЛА". Ранее "этого было не так много или не было вообще".

На направлении работает "Рубикон", который активно применяет новейшие технологии, чтобы перерезать логистику. "На земле" россияне тоже изменили тактику – пробуют инфильтрироваться.

Должны понимать, что сейчас враг использует тактику инфильтраций. То есть уже не так, как было когда-то, что есть вот здесь вот наша передовая позиция, и все – сзади тыл, спереди – враг. Нет такого. Уже километров десять могут быть наши и враг. (...) Мы не так сильно можем разбрасываться человеческим ресурсом, чтобы перекрывать все эти дыры, через которые они постоянно прут, прут и прут,

– объясняет боец с позывным "Рябчик".

Силы обороны не могут выбить всех оккупантов сразу. А те давят количеством.

Враг обстреливает город

18 ноября россияне ударили из ствольной артиллерии, погиб один гражданский. Другой поехал в больницу Дружковки.