Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Український свідок".

Дивіться також Бої в Покровську, росіяни у Новопавлівці та загроза оточення Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація в Костянтинівці зараз?

Кореспондентка Ukrainian Witness Вікторія Пінчук поїхала в Костянтинівку з евакуаційною групою.

Відрізати логістичні шляхи, захопити Костянтинівку та просунутися далі, зокрема на Краматорськ – такі цілі, за словами військових, переслідує армія Росії на Костянтинівському напрямку. Окупанти тиснуть з трьох сторін. За даними DeepState – найближче вони за 5 кілометрів від міста. З власних джерел знімальній групі стало відомо, що є навіть випадки просочування росіян у центр Костянтинівки,

– ідеться в матеріалі.



Бойові дії у районі Костянтинівки / Скриншот 24 Каналу

Зараз у Костянтинівці майже немає цілих будівель, медійники постійно чули вибухи. Начальник гуманітарного центру "Проліска" в Донецькій області Євген Ткачов говорить, що тепер там небезпечно і вдень, і вночі.

Гірше стало в тому, що раніше хоч не було КАБів або реактивної артилерії під час відсутності комендантської години. Тобто люди більш менш з 11 до 15 пересувались, а зараз криють місто будь-коли. В будь-який момент може прилетіти,

– розповідає він.

Репортаж "Українського свідка" з Костянтинівки

Люди не хочуть виїздити

Як і в інших містах Донеччини, в Костянтинівці є частина людей, яка вперто не хоче виїздити. Дехто, за словами волонтерів, навіть використовує присутність дітей як спосіб отримати більш якісну гуманітарну допомогу. І розраховує, що в останній момент їх усе ж вивезуть.

Волонтери нарікають, що сценарій повторюється з міста в місто: до початку вуличних боїв у населених пунктах залишається приблизно десята частина жителів. До лютого 2022 року тут мешкало понад 78 тисяч людей. Зараз ідеться про близько 5 тисяч, але реальна цифра може бути більшою.

Досвід з початку вторгнення приблизно один і той же: що Сіверськ, що Бахмут, що Часів Яр, що Торецьк, що Покровськ…

– говорить Євген.

Показуємо Костянтинівку на карті Deep State

Костянтинівка розтягнута на два береги, і ситуація там різна

Річка Кривий Торець розділяє місто.

Декілька місяців Костянтинівки було дві, як я кажу. Перша майже нічим не відрізнялася від Часового Яра і Торецька – "розбабахана", дрони як в себе вдома, артилерія працює, все працює. Інша частина Костянтинівки: і інтернет, і вайфай, і карткою розрахуватися за каву можна було,

– пояснив волонтер.

Росіяни полюють за волонтерами. 8 листопада російський дрон на оптоволокні поцілив у їхню машину – втретє за останні тижні.

Знову "Рубікон" і багато ворожої піхоти

Місто обороняють бійці 36 бригади морської піхоти.

Військові говорять, що ворог посилив технологічну складову дронів. Тож ЗСУ тут "зустрічають вже прям дуже добре підготовлені підрозділи ворожих операторів БпЛА". Раніше "цього було не так багато або не було взагалі".

На напрямку працює "Рубікон", який активно застосовує новітні технології, щоб перерізати логістику. "На землі" росіяни теж змінили тактику – пробують інфільтруватися.

Маємо розуміти, що зараз ворог використовує тактику інфільтрацій. Тобто вже не так, як було колись, що є ось тут от наша передова позиція, і все – ззаду тил, спереду – ворог. Немає такого. Вже кілометрів десять можуть бути наші і ворог. (...) Ми не так сильно можемо розкидатися людським ресурсом, щоб перекривати всі ці дірки, через котрі вони постійно сунуть, сунуть і сунуть,

– пояснює боєць на позивний "Рябчик".

Сили оборони не можуть вибити всіх окупантів одразу. А ті тиснуть кількістю.

Ворог обстрілює місто

18 листопада росіяни вдарили зі ствольної артилерії, загинула одна цивільна особа. Інша поїхала в лікарню Дружківки.