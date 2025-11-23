Однако украинским силам удалось приостановить быструю инфильтрацию россиян в сторону Лимана. Об актуальной ситуации на этом направлении 24 Каналу рассказал младший сержант 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Как изменилась тактика россиян по захвату городов?

Военнослужащий отметил, что оккупанты в последнее время увеличили количество атак на Лиманском направлении и их интенсивность постоянно растет.

Противник пытается любой ценой добраться до лесов Лимана, Святогорска для того, чтобы использовать их для рассредоточения там своих пехотных групп, личного состава. Цель таких действий россиян – перехватить инициативу на эту зиму,

– объяснил младший сержант.

Украинские защитники вместо этого пытаются, по его словам, приложить все возможные усилия для того, чтобы не позволить противнику этого сделать.

Враг несет довольно существенные потери. В полосе одного батальона за неделю можем уничтожить большее количество противника, чем этот наш батальон имеет собственных пехотинцев на позиции. То есть даже количество потерь абсолютно несоизмеримо,

– подчеркнул он.

Однако российское командование с этими потерями не считается. Потому что, как отметил боец 66 ОМБр, имеет возможность регулярно подбрасывать на это направление свежие резервы для того, чтобы поддерживать заданную интенсивность наступления.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Также изменилась тактика россиян относительно попыток захватить город. В 2022 – 2023 годах, когда они уничтожали, например, Бахмут, то бои шли, по его словам, непосредственно за город.

Сейчас в случае Лимана противник еще находясь на подступах к городу уже начинает его уничтожать. Он так действует для того, чтобы в случае, если ему удастся приблизиться к городу, в нем уже не было возможности держать надежную оборону,

– пояснил Василий Денисюк.

Такая же ситуация и в отношении близлежащих населенных пунктов – как малых сел, так и, например, города Святогорск. Там, как подчеркнул младший сержант 66 ОМБр, активно работает вражеская авиация, населенные пункты бомбардируются с использованием КАБов и дронов.

На какие нужды проводит сбор 66 ОМБр?

66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго проводит сбор на БПЛА, а также на дополнительное комплектование, которое нужно для обустройства позиций пилотов.

"Прежде всего необходимо огромное количество Starlink, генераторов, антенн, пультов, очков. Потому что сам по себе дрон на поле боя не сделает ничего без большого количества комплектования", – отметил Денисюк.

Приобщиться к сбору на БПЛА для 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго можно по этой ссылке.

Он добавил, что нужны и сами дроны в как можно большем количестве. Речь идет об обычных Mavic для разведки, FPV-дроны для того, чтобы уничтожать противника, не позволяя ему ни в коем случае приблизиться к украинским передовым позициям и вступить в бой с нашими пехотинцами.

Какова ситуация на Лиманском направлении?