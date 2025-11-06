О тактике противника на Лиманском направлении и разделении на "касты" в российской армии рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й ОМБр Максим Белоусов во время эфира на Армия TV, передает 24 Канал.

Как Россия бережет свою военную "элиту"?

Оккупанты меняют подход к штурмовым действиям. Как отметил Белоусов, отныне враг атакует малыми группами, широко применяя мотоциклы и электроскутеры для быстрого продвижения.

Наибольшая опасность сохраняется от ударных дронов "Молния", "Куб" и особенно "Ланцет".

Максим Белоусов также подчеркнул, что обычных пехотинцев, в частности бывших заключенных, россияне безжалостно бросают в мясорубку, а вот операторов БпЛА берегут как ценный ресурс.

Это элитная каста, к которой отношение совсем другое,

– подчеркнул он.

Ситуация на Лиманском направлении фронта / Карта DeepState

Несмотря на трудности украинские защитники постоянно выслеживают и уничтожают российских дронаров. В отличие от плохо подготовленной пехоты, операторов БпЛА тщательно маскируют и охраняют.

Если Силам обороны удается накрыть такое "гнездо", оккупанты немедленно выносят раненых пилотов из-под огня, переносят их в безопасные укрытия и оказывают медицинскую помощь.

Операторы беспилотных систем являются одной из немногих категорий хорошо подготовленных российских военных на этом участке фронта,

– резюмировал Белоусов.

Какова ситуация в Донецкой области?