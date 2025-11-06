О тактике противника на Лиманском направлении и разделении на "касты" в российской армии рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й ОМБр Максим Белоусов во время эфира на Армия TV, передает 24 Канал.
Смотрите также Метод инфильтрации. Как Россия захватывает украинские города
Как Россия бережет свою военную "элиту"?
Оккупанты меняют подход к штурмовым действиям. Как отметил Белоусов, отныне враг атакует малыми группами, широко применяя мотоциклы и электроскутеры для быстрого продвижения.
Наибольшая опасность сохраняется от ударных дронов "Молния", "Куб" и особенно "Ланцет".
Максим Белоусов также подчеркнул, что обычных пехотинцев, в частности бывших заключенных, россияне безжалостно бросают в мясорубку, а вот операторов БпЛА берегут как ценный ресурс.
Это элитная каста, к которой отношение совсем другое,
– подчеркнул он.
Ситуация на Лиманском направлении фронта / Карта DeepState
Несмотря на трудности украинские защитники постоянно выслеживают и уничтожают российских дронаров. В отличие от плохо подготовленной пехоты, операторов БпЛА тщательно маскируют и охраняют.
Если Силам обороны удается накрыть такое "гнездо", оккупанты немедленно выносят раненых пилотов из-под огня, переносят их в безопасные укрытия и оказывают медицинскую помощь.
Операторы беспилотных систем являются одной из немногих категорий хорошо подготовленных российских военных на этом участке фронта,
– резюмировал Белоусов.
Какова ситуация в Донецкой области?
В районе Константиновки Донецкой области "кол-зона" существенно расширилась, теперь из-за массового применения дронов опасность начинается значительно ближе к позициям ВСУ.
Тем временем на Покровском направлении россияне пользуются ухудшением погоды и проникают в город малыми группами на мототехнике, маскируясь под гражданских.
Интенсивность сбросов КАБов не спадает, при этом оккупанты разворачивают артиллерию максимально близко к линии фронта, усложняя украинским подразделениям ротацию личного состава и техники.
Однако украинские воины продолжают противостоять врагу. 6 ноября Силы специальных операций ВСУ провели успешный удар по российской базе хранения и запуска "Шахедов" в Донецке.