Проте українським силам вдалося призупинити швидку інфільтрацію росіян у бік Лиману. Про актуальну ситуацію на цьому напрямку 24 Каналу розповів молодший сержант 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Як змінилась тактика росіян щодо захоплення міст?

Військовослужбовець зауважив, що окупанти останнім часом збільшили кількість атак на Лиманському напрямку і їхня інтенсивність постійно зростає.

Противник намагається за будь-яку ціну дістатися до лісів Лимана, Святогірська для того, щоб використати їх для розосередження там своїх піхотних груп, особового складу. Мета таких дій росіян – перехопити ініціативу на цю зиму,

– пояснив молодший сержант.

Українські захисники натомість намагаються, за його словами, докласти усіх можливих зусиль для того, щоб не дозволити противнику цього зробити.

Ворог зазнає доволі суттєвих втрат. У смузі одного батальйону за тиждень можемо знищити більшу кількість противника, ніж цей наш батальйон має власних піхотинців на позиції. Тобто навіть кількість втрат абсолютно неспівмірна,

– наголосив він.

Проте російське командування з цими втратами не рахується. Тому що, як зазначив боєць 66 ОМБр, має можливість регулярно підкидати на цей напрямок свіжі резерви для того, щоб підтримувати задану інтенсивність наступу.

Також змінилась тактика росіян щодо спроб захопити місто. У 2022 – 2023 роках, коли вони знищували, наприклад, Бахмут, то бої точилися, за його словами, безпосередньо за місто.

Зараз у випадку Лиману противник ще перебуваючи на підступах до міста вже починає його знищувати. Він так діє для того, щоб у разі, якщо йому вдасться наблизитись до міста, у ньому вже не було можливості тримати надійну оборону,

– пояснив Василь Денисюк.

Така саме ситуація і щодо довколишніх населених пунктів – як малих сіл, так і, наприклад, міста Святогірськ. Там, як підкреслив молодший сержант 66 ОМБр, активно працює ворожа авіація, населені пункти бомбардуються з використанням КАБів та дронів.

На які потреби проводить збір 66 ОМБр?

66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго проводить збір на БпЛА, а також на додаткове комплектування, яке потрібно для облаштування позицій пілотів.

"Насамперед необхідна величезна кількість Starlink, генераторів, антен, пультів, окулярів. Тому що сам по собі дрон на полі бою не зробить нічого без великої кількості комплектування", – наголосив Денисюк.

Долучитися до збору на БпЛА для 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго можна за цим посиланням.

Він додав, що потрібні і самі дрони у якомога більшій кількості. Йдеться про звичайні Mavic для розвідки, FPV-дрони для того, щоб знищувати противника, не дозволяючи йому в жодному разі наблизитись до українських передових позицій і вступити у бій з нашими піхотинцями.

Яка ситуація на Лиманському напрямку?