Про це 24 Каналу розповів засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер, зауваживши, що війна колосально сильно змінилася. І зараз величезну роль відіграють різноманітні дрони.
Як змінилася війна?
За словами Мортімера, під час Першої світової війни літаки підіймалися над полем бою, а військові записували на папір те, що бачили. Потім вони летіли назад та доповідали керівництву. Тепер все зовсім-зовсім по-іншому.
Одна з серйозних змін – панування дронів на полі бою. Зараз навіть в 20 – 30 кілометровій зоні від фронту не вийде безпечно почуватися. Дрони і туди долітають.
Чудовий приклад сучасної війни – операція "Павутина". Дрони вилетіли з вантажівок. Також ви змусили російські кораблі відійти. Хоч у вас фактично і немає флоту,
– наголосив британський експерт.
Інновації на війні: коротко
На війні в Україні все частіше використовують дрони на оптоволокні. Проти них не діють засоби РЕБ.
Крім того, Україна активно розвиває технології дронів-перехоплювачів. Вони продемонстрували ефективність у знищенні ворожих дронів.
Ще одним важливим елементом на війні стають наземні роботизовані комплекси. Вони дозволяють виконувати як логістичні, так і бойові завдання.