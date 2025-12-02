Об этом 24 Каналу рассказал основатель и редактор sUAS News Гарри Мортимер, отметив, что война колоссально сильно изменилась. И сейчас огромную роль играют различные дроны.
Смотрите также "Миссия Генезис": что стоит за масштабным проектом Трампа, который сравнили с атомной бомбой
Как изменилась война?
По словам Мортимера, во время Первой мировой войны самолеты поднимались над полем боя, а военные записывали на бумагу то, что видели. Затем они летели обратно и докладывали руководству. Теперь все совсем-совсем по-другому.
Одно из серьезных изменений – господство дронов на поле боя. Сейчас даже в 20 – 30 километровой зоне от фронта не получится безопасно себя чувствовать. Дроны и туда долетают.
Замечательный пример современной войны – операция "Паутина". Дроны вылетели из грузовиков. Также вы заставили российские корабли отойти. Хотя у вас фактически и нет флота,
– подчеркнул британский эксперт.
Инновации на войне: коротко
- На войне в Украине все чаще используют дроны на оптоволокне. Против них не действуют средства РЭБ.
- Кроме того, Украина активно развивает технологии дронов-перехватчиков. Они продемонстрировали эффективность в уничтожении вражеских дронов.
- Еще одним важным элементом на войне становятся наземные роботизированные комплексы. Они позволяют выполнять как логистические, так и боевые задачи.