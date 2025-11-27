Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Тривога на Буковині, над Україною літають ворожі дрони: для яких областей існує небезпека
Що відомо про удар по Україні 27 листопада?
Вночі 27 листопада агресор атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
За даними Повітряних сил, близько 90 із запущених цілей – "Шахеди".
Попередньо, силами ППО збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях,
– вказали в ПС.
Станом на о пів на 9 годину ранку атака триває, в повітряному просторі фіксують декілька ворожих БпЛА.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Попередні атаки: основне
У ніч проти 26 листопада росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 90 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 55 із запущених дронів – "Шахеди".
Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Напередодні окупанти вдарили по Запоріжжю. Російські загарбники вдарили по місту 11 разів. Унаслідок атаки поранено 19 людей.
Внаслідок удару ввечері 25 листопада у місті пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору, підприємство, магазин, гуртожиток, АЗС. Аварійно-рятувальні операції тривають на 12 локаціях, залучені всі комунальні служби міста.