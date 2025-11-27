Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Тривога на Буковині, над Україною літають ворожі дрони: для яких областей існує небезпека

Що відомо про удар по Україні 27 листопада?

Вночі 27 листопада агресор атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За даними Повітряних сил, близько 90 із запущених цілей – "Шахеди".

Попередньо, силами ППО збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях,

– вказали в ПС.

Станом на о пів на 9 годину ранку атака триває, в повітряному просторі фіксують декілька ворожих БпЛА.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Попередні атаки: основне