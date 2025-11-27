Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об ударе по Украине 27 ноября?

Ночью 27 ноября агрессор атаковал 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали воздушные цели с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское - ТОТ АР Крым.

По данным Воздушных сил, около 90 из запущенных целей – "Шахеды".

Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях,

– указали в ПС.

По состоянию на половину 9 часов утра атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируют несколько вражеских БпЛА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

