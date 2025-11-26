Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Було влучання ракет та 10 ударних БпЛА: що відомо про атаку 26 листопада

Де зараз летять дрони?

21:05, 26 листопада

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

20:22, 26 листопада

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

20:10, 26 листопада

Через Харківщину БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.

19:51, 26 листопада

Полтавщина: група БпЛА повз Зіньків курсом на південь.

19:30, 26 листопада

Харківщина: БпЛА повз Слобожанське, Краснопавлівку, Ізюм курсом на схід.

19:04, 26 листопада

Сумщина: нова групи БпЛА повз Білопілля, Терни курсом на південний захід.

18:40, 26 листопада

  • Харківщина: декілька груп БпЛА в напрямку Полтавщини.
  • БпЛА курсом на Ізюм.
  • Сумщина: БпЛА курсом на Суми.
18:10, 26 листопада

Харківщина: БпЛА курсом на Гути.