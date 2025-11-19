Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что враг совершенствует не только "Шахеды". Речь идет также об КАБах и другом оружии.

Как России удается совершенствовать свое оружие?

Как отметил Федоренко, в России фактически открыт прямой "шлюз" от Китая. Оттуда идет огромное количество комплектующих, которые позволяют врагу совершенствовать оружие.

Лучшие технологии, которые возникают в направлении средств радиоэлектронной разведки, РЭБ, беспилотников и различных запчастей поставляются из Китая в Россию. И это в значительных масштабах,

– сказал Федоренко.

Оккупанты наращивают изготовление и модернизацию беспилотников, которые становятся более устойчивыми к средствам РЭБ. Также враг сосредоточился на совершенствовании КАБов, чтобы они имели большую дальность поражения.

Обратите внимание! В среднем Россия запускает за месяц около 5 – 6 тысяч КАБов. Уже даже были случаи, когда под 250 КАБов постепенно прилетали по одному участку.

Враг использует это оружие преимущественно для ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре. Они терроризируют украинцев.

Это – инструмент давления на каждого из нас. Они наносят удары по больницам, садиках, жилому фонду. Зачем? С одной целью. Присадить украинцев в намерении сопротивляться российскому агрессору. Противник понимает, что пока мы едины – до тех пор победить нас невозможно,

– отметил военный.

