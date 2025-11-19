Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что враг совершенствует не только "Шахеды". Речь идет также об КАБах и другом оружии.
Как России удается совершенствовать свое оружие?
Как отметил Федоренко, в России фактически открыт прямой "шлюз" от Китая. Оттуда идет огромное количество комплектующих, которые позволяют врагу совершенствовать оружие.
Лучшие технологии, которые возникают в направлении средств радиоэлектронной разведки, РЭБ, беспилотников и различных запчастей поставляются из Китая в Россию. И это в значительных масштабах,
– сказал Федоренко.
Оккупанты наращивают изготовление и модернизацию беспилотников, которые становятся более устойчивыми к средствам РЭБ. Также враг сосредоточился на совершенствовании КАБов, чтобы они имели большую дальность поражения.
Обратите внимание! В среднем Россия запускает за месяц около 5 – 6 тысяч КАБов. Уже даже были случаи, когда под 250 КАБов постепенно прилетали по одному участку.
Враг использует это оружие преимущественно для ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре. Они терроризируют украинцев.
Это – инструмент давления на каждого из нас. Они наносят удары по больницам, садиках, жилому фонду. Зачем? С одной целью. Присадить украинцев в намерении сопротивляться российскому агрессору. Противник понимает, что пока мы едины – до тех пор победить нас невозможно,
– отметил военный.
Массированная атака 19 ноября: коротко
- В ночь на 19 ноября Россия запустила по Украине 476 ударных беспилотников. Также враг ударил 47 крылатыми ракетами и 1 баллистической.
- Оккупанты ударили по жилым домам в Тернополе. По состоянию на 20:30 19 ноября известно о 26 погибших в результате этой атаки.
- Также сообщают о 26 пропавших без вести в разрушенном доме в Тернополе. Там полностью выгорели 2 подъезда.