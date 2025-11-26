В то же время Дмитриев обвинил "сторонников войны" в попытках дискредитировать любые мирные инициативы, пишет 24 Канал.
Как отреагировал на опубликованный телефонный разговор сам Дмитриев?
По словам советника Путина, стенограмма его разговора с Ушаковым якобы фейк, который направлен на то, чтобы сорвать подготовку к мирному соглашению.
Фейк. Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся сторонники войны,
– добавил он.
Кроме того, Дмитриев заявил, что война приносит кому-то прибыли, поэтому "те, кто зарабатывает на войне" и так называемое "глубинное государство" якобы вкладывают большие средства в атаки против мирного плана и дискредитацию его авторов.
Дмитриев заверил, что несмотря на информационные кампании "правда победит, и мир все же будет установлен".
О чем разговаривали советники Путина Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков?
По информации издания Bloomberg, 29 октября между Юрием Ушаковым, старшим советником Владимира Путина по вопросам внешней политики, и Кириллом Дмитриевым, экономическим советником президента России состоялся телефонный разговор.
Они обсуждали, как российский "мирный план" можно выдать с помощью спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
В телефонном разговоре Дмитриев предложил подготовить документ под российскую позицию и неформально передать его как черновик, который американцы могли бы выдать за свой. Также он предположил, что США вряд ли примут российскую версию полностью, но могут приблизиться к ней настолько, насколько возможно.