Об этом рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что будет провалом для России?

Зеленский заявил, что от России прозвучали "очень опасные заявления" о якобы ударе по какой-то резиденции российского диктатора Путина. По мнению украинского лидера, Россия таким образом пытается сорвать все, что достигла Украина и команда США 28 декабря.

И понятно, что для "русских", если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал,

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины убежден, что Кремль не хочет заканчивать войну, поэтому придумал "лживое" оправдание для продолжения ударов. Зеленский напомнил, что именно Россия уже била по Кабмину в Киеве.

Украинский президент подчеркнул, что завершить войну возможно только через давление на россиян. Он призвал США, европейских партнеров и команду Трампа провести работу с теми, кто заявляет о желании мира, но не делает реальных шагов.

Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает,

– написал лидер Украины.

Что предшествовало?