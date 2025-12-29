Что заявил Зеленский о репарациях?

Украина до сих пор заинтересована в том, чтобы Россия вернула ей средства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

По словам Зеленского в интервью американскому каналу, украинцам важно получить средства для восстановления своего государства.

Мы заинтересованы в том, чтобы Россия вернула нам деньги, и чтобы это было в форме репараций,

– уточнил президент.

Напомним, 9 пункт мирного плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов.

Целью будет привлечение средств через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора. 800 миллиардов долларов – это общая оценка Украиной своих потерь из-за войны.

В частности, речь идет о вероятном создании США и Европой фонда с целевым размером в 200 миллиардов долларов. Все средства от международных партнеров будут использованы исключительно на подконтрольных Украине территориях.

Обратите внимание! Недавно некоторые СМИ распространяли информацию о якобы введении нового налога для украинцев. Однако заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум объяснила, что это лишь неправильная интерпретация дискуссии о финансировании восстановления.

Другие заявления Зеленского после переговоров: