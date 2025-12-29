Что заявил Зеленский о репарациях?
Украина до сих пор заинтересована в том, чтобы Россия вернула ей средства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Помощь США, которую надо покупать, и шантаж Трампа: на что надеяться Украине в 2026 году
По словам Зеленского в интервью американскому каналу, украинцам важно получить средства для восстановления своего государства.
Мы заинтересованы в том, чтобы Россия вернула нам деньги, и чтобы это было в форме репараций,
– уточнил президент.
Напомним, 9 пункт мирного плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов.
Целью будет привлечение средств через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора. 800 миллиардов долларов – это общая оценка Украиной своих потерь из-за войны.
В частности, речь идет о вероятном создании США и Европой фонда с целевым размером в 200 миллиардов долларов. Все средства от международных партнеров будут использованы исключительно на подконтрольных Украине территориях.
Обратите внимание! Недавно некоторые СМИ распространяли информацию о якобы введении нового налога для украинцев. Однако заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум объяснила, что это лишь неправильная интерпретация дискуссии о финансировании восстановления.
Другие заявления Зеленского после переговоров:
Прекращение огня в Украине будут мониторить партнеры, механизмы этого пропишут в гарантиях безопасности. В то же время вопрос контроля над вероятной свободной экономической зоной на Донбассе еще не решен.
По словам президента, детализированной концепции демилитаризованной зоны пока нет, но это обязательно будут проговаривать с обществом.
В целом план мирного урегулирования готов на 90%, проблемными остаются темы территорий и Запорожской АЭС.