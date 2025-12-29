Про це розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Що буде провалом для Росії?

Зеленський заявив, що від Росії прозвучали "дуже небезпечні заяви" про нібито удар по якійсь резиденції російського диктатора Путіна. На думку українського лідера, Росія таким чином намагається зірвати усе, що досягла Україна та команда США 28 грудня.

І зрозуміло, що для "руських", якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал,

– сказав Зеленський.

Крім того, президент України переконаний, що Кремль не хоче закінчувати війну, тому вигадав "брехливе" виправдання для продовження ударів. Зеленський нагадав, що саме Росія вже била по Кабміну у Києві.

Український президент підкреслив, що завершити війну можливо лише через тиск на росіян. Він закликав США, європейських партнерів і команду Трампа провести роботу з тими, хто заявляє про бажання миру, але не робить реальних кроків.

Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє,

– написав лідер України.

Що передувало?