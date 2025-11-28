Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що цей візит не є символічним. Він пояснив, що Орбан хоче обговорити з Путіним ідею, яку просуває останнім часом і яка стосується майбутніх переговорів.
Дивіться також Реверанс у бік США, – офіцер ЗСУ сказав, що почав замовчувати Кремль
Навіщо Орбан полетів до Москви?
Під час цієї поїздки Орбан намагається підняти роль Угорщини у міжнародних розмовах навколо України. Його мета – показати Будапешт місцем, де можуть зустрічатися США, Україна і Росія, і таким чином отримати додатковий політичний вплив.
Він хоче продати Будапешт як майданчик, як перспективну модель діалогу між США, Україною і Росією,
– сказав політолог.
У такій ролі Орбан прагне стати для Росії троянським конем, отримати пільги на енергоносії і так звану "золоту акцію" щодо України. Йдеться про можливість ставати бар'єром на шляху її вступу до Європейського Союзу.
Він хоче продати цю ідею, і Трампу він її вже в голову поклав,
– додав Постернак.
Він нагадав, що в Угорщині навесні мають відбутися вибори, а міські виборці не сприймають Путіна і часто підтримують Україну. Тому зустріч із російським лідером може не додати Орбану нових прихильників, і йому доведеться бути обережним із публічними заявами в Москві.
Я не впевнений, що зустріч із Путіним додасть йому виборців, бо його електорат і так не дозволить це розширити,
– сказав політолог.
Його виборці залишаються стабільними, але нових прихильників цей візит не принесе.
Що відомо про зустріч Віктора Орбана з Володимиром Путіним?
- 28 листопада Віктор Орбан прилетів до Москви на зустріч з Володимиром Путіним. Він заявив, що обговорюватиме постачання російської нафти і газу та можливі варіанти "мирного врегулювання" війни проти України, а візит готували заздалегідь і не афішували.
- Угорська парламентарка Каталін Чех різко критикувала зближення Орбана з Росією. Вона наголошувала, що Угорщина мала позбутися енергозалежності від Москви, розвивати відновлювану енергетику та інші джерела постачання замість платити Росії за нафту й газ.
- Під час зустрічі в Кремлі Путін заявив Орбану, що був готовий до можливого саміту з Дональдом Трампом у Будапешті. За його словами, саме Трамп запропонував угорську столицю як майданчик для такої зустрічі, і Москва "із задоволенням погодилася".