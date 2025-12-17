У ЄС вважають дії Угорщини "деструктивними". Про це повідомляє DW з посиланням на міністерку у справах Європи Данії Марі Бьєрре, передає 24 Канал.

Що відомо про блокування заяви?

Переважна більшість держав-членів Євросоюзу підтвердила, що Україна досягла помітного прогресу в реалізації реформ і виконанні зобов'язань перед Брюсселем.

26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки,

– цитує Бьєрре агентство dpa.

Міністерка наголосила, що формулювання щодо України у проєкті заяви були "справедливими та пропорційними" й відображали реальний стан справ.

Водночас міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум розкритикував позицію Будапешта, назвавши дії угорського уряду "деструктивними" та такими, що перешкоджають ухваленню узгоджених рішень у межах ЄС.

Через вето Угорщини Україна наразі не може офіційно розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу. Втім, як зазначила Марі Бьєрре, консультації щодо потенційного членства вже тривають у неформальному форматі.

За її словами, під час таких обговорень українській стороні надають чіткі орієнтири щодо подальших реформ, визначають ключові цілі та очікувані результати, яких Україна має досягти за підтримки більшості країн – членів ЄС.

Вступ України до ЄС: останні новини