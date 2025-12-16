У Фінляндії закликали ЄС не послаблювати оборонну політику та зберігати тиск на Москву. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Лідери Коаліції охочих уже визначилися з розміщенням сил підтримки в Україні, – Жовква

Куди Росія може перекинути свої війська?

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попередив, що укладання мирної угоди про завершення війни в Україні не означатиме зменшення військової загрози з боку Росії. Навпаки, Кремль може використати припинення бойових дій в Україні для передислокації своїх військових сил до східного флангу НАТО.

Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону та до балтійського кордону,

– додав він.

На тлі таких заяв, Орпо закликав європейські держави підтримати країни східного флангу НАТО та збільшити фінансування на їхню обороноздатність. За його словами, Європа має бути готовою самостійно забезпечити власну безпеку, оскільки США зменшують свою підтримку континенту.

Петтері Орпо застеріг, що після укладання мирної угоди щодо завершення війни в Україні деякі країни ЄС можуть послабити тиск на Росію – це викликає занепокоєння у країн Східної Європи. Тож прем'єр вважає, що Європа має діяти рішуче, підтримувати Україну та демонструвати серйозність намірів напередодні майбутнього саміту ЄС, де можуть ухвалити важливі рішення щодо фінансової допомоги Києву.

Як Фінляндія готується до ймовірного нападу Росії?

Прем'єр також наголосив, що Фінляндія наразі зберігає високий рівень готовності до можливого вторгнення Росії, попри складну економічну ситуацію та зростання державного боргу. Орпо зазначив, що країна реалізує програму оборонної готовності, до якої входить створення бомбосховищ, підготовка та навчання населення, зокрема молоді та еліти, а також формування значних запасів критично важливих матеріалів.

Крім того, прем'єр додав, що країни східного флангу НАТО зацікавлені не лише у використанні 1,5 мільярда євро невикористаних коштів на оборонні проєкти, а й у доступі до частини приблизно 130 мільярдів євро, які Європейський Союз планує виділити на оборону в наступному бюджетному періоді.

Що кажуть у НАТО про загрозу Кремля?