У публікації йдеться про те, що жодних юридичних підстав для затримання українських інкасаторів не було. Тим часом у генпрокуратурі Угорщини заперечують політичний мотив. Заяву відомства опублікувало Telex.

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Як у прокуратурі прокоментували розслідування про Орбана?

Там запевняють, що у справі так званого "золотого конвою" відомство не підтримувало і не підтримує жодних контактів ані з попереднім, ані з чинним урядом.

У прокуртурі наголосили, що діють виключно відповідно до законодавства та вживають усіх необхідних заходів для повного з'ясування обставин справи.

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Генпрокуратура пояснила, що 4 березня до неї надійшла заява від Служби захисту конституції яка містила підозри щодо відмивання коштів. Матеріали були передані до податкової служби, яка й відкрила розслідування.

Також у прокуратурі стверджують, що саму операцію вони не координували і дізналися про неї лише постфактум.

Окрім того, зазначається, що підозра у відмиванні коштів і досі розслідується, справа перебуває на етапі збору доказів.

Окремо триває розслідування щодо можливого незаконного позбавлення волі та інших правопорушень під час затримання.

Представник українських перевізників, у свою чергу, заявив, що розвиток подій свідчить про необхідність відставки генерального прокурора та вимогу незалежного і прозорого розслідування всієї справи.

Що відомо про затримання українських інкасаторів і зв'язок з Орбаном?

5 березня "Ощадбанк" повідомив, що в Угорщині без пояснень затримали два їхні інкасаторські автомобілі з сімома працівниками. У машинах перевозили великі суми грошей і золото.

Угорські податкові та митні служби заявили, що затримання пов'язане з підозрою у відмиванні коштів і назвали цю операцію "українським золотим конвоєм".

В "Ощадбанку" натомість стверджували, що всі документи на вантаж були оформлені правильно за міжнародними правилами.

Український МЗС заявив, що дії Угорщини були неправомірними. Також повідомлялося про жорстке поводження із затриманими інкасаторами під час утримання. Згодом усіх сімох працівників звільнили, а пізніше повернули й автомобілі. Гроші і цінності Україна отримала назад вже після зміни влади в Угорщині.

Telex у своєму розслідуванні стверджує, що затримання українських інкасаторів могло бути особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана. Серед можливих причин називають напругу між Угорщиною та Україною, зокрема суперечки щодо енергетики та постачання нафти через трубопровід "Дружба".