В частности, речь шла о визитах Виктора Орбана в Москву. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на запись речи.
Как Зеленский раскритиковал Орбана?
По словам украинского президента, подавляющее большинство европейцев считает, что только Россия виновата в этой войне. Однако до сих пор есть и те, кто "с удовольствием летает в Москву". Зеленский не называл фамилий, однако очевидно речь шла об Орбане.
Предательство моральных ценностей и европейских интересов в пользу Москвы никогда не станет главным европейским трендом. Это всегда будет делом аутсайдеров, а не настоящих лидеров,
– сказал он.
Напомним, сейчас венгерский премьер пытается убедить коллег, что конфискация замороженных российских активов является "открытой декларацией войны", на которую Кремль "обязательно ответит". Кроме того, Орбан планировал повезти в Брюссель результаты так называемого референдума для блокирования европейской помощи Украине.
К слову, также Зеленский отметил, что никто и никогда не сможет объяснить украинскому ребенку, чьи родители погибли в этой войне, что это не вина агрессора, и что он не должен столкнуться с последствиями.
Даже лучшие речи и видео Виктора не смогут убедить этого ребенка, что Путин не виноват,
– подчеркнул президент Украины.
Справка: ни один другой участник саммита ЕС, кроме Орбана, не имел имени Виктор.
Что известно о позиции Орбана?
По словам политика, Европа как никогда близка к миру благодаря усилиям США, однако некоторые страны якобы стремятся к эскалации, в частности в экономическом тылу.
Именно поэтому Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не направляет средств и оружия в Украину, а также не участвует в займах ЕС, которые "служат целям войны".
В ответ польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Орбану стоит дать "орден Ленина".