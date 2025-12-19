Такое мнение он озвучил, в очередной раз критикуя решение европейских лидеров о финансировании для Киева в комментарии представителям СМИ в пятницу, 19 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HVG.hu.

Какое заявление сделал Орбан о войне в Украине?

Общаясь с журналистами, венгерский премьер после заседания Европейского Совета в очередной раз заявил, что, мол, использование замороженных активов России стало бы равнозначным "объявлению войны" этой стране.

Также, по словам Виктора Орбана, страны Запада якобы убеждены в том, что "такую войну" можно вести, не тратя ни копейки, после чего в конце войны расходы оплатит Россия в виде военной компенсации.

Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной мысли правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить,

– заявил он.

Как Орбан препятствует Украине?