Такое мнение он озвучил, в очередной раз критикуя решение европейских лидеров о финансировании для Киева в комментарии представителям СМИ в пятницу, 19 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HVG.hu.
Какое заявление сделал Орбан о войне в Украине?
Общаясь с журналистами, венгерский премьер после заседания Европейского Совета в очередной раз заявил, что, мол, использование замороженных активов России стало бы равнозначным "объявлению войны" этой стране.
Также, по словам Виктора Орбана, страны Запада якобы убеждены в том, что "такую войну" можно вести, не тратя ни копейки, после чего в конце войны расходы оплатит Россия в виде военной компенсации.
Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной мысли правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить,
– заявил он.
Как Орбан препятствует Украине?
Недавно Венгрия заблокировала принятие ежегодного заявления Европейского Союза по процессу расширения, выступив против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС.
Ранее он заявил, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после окончания войны. По его словам, ее границы якобы должны определить на международной мирной конференции.
Интересно, что после появления мирного плана США Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любую помощь Украине и призвал ЕС поддержать американскую инициативу по окончанию войны.