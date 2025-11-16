15 ноября венгерский премьер появился в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера. Орбан отверг вероятность нападения россиян на страны ЕС и НАТО, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

Почему Орбан высмеял страх Европы перед войной с Россией?

Политик считает "смешными" разговоры о том, что Россия может напасть на страны Евросоюза. По его словам, страна-агрессор недостаточно сильная. Он заметил, что численность населения ЕС превышает 400 миллионов человек, тогда как у России она составляет около 140 миллионов. Кроме того, по словам Орбана, общий военный потенциал всех 27 государств ЕС превосходит российский.

Венгерский премьер напомнил, что россияне уже почти четыре года не могут захватить Украину.

В то же время Орбан предупредил: поражение России в войне в Украине повысит риск применения Кремлем ядерного оружия.

Напомним, что Виктор Орбан проводит пророссийскую политику. Он выступает против членства Украины в ЕС.

Весной 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы, и Орбан рискует потерять власть. Чтобы удержаться на посту премьера, политик стремится организовать встречу Трампа и Путина в Будапеште. Кроме того, пытаясь удержать симпатию избирателей, Орбан добился от США годового освобождения Венгрии от санкций на импорт российской нефти и газа.

Что известно об угрозе нападения России на страны НАТО?