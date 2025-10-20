Факты подготовки Кремля к войне с Западом во время встречи с журналистами на форуме "Энергия, что держит Украину" раскрыл заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.

Читайте также Результаты очевидны, – в ГУР рассказали об ударах по России и планах на будущее

Может ли Россия начать войну против НАТО?

По данным украинской разведки, в российской армии сейчас проводится ряд реформ. Во вражеском войске разрабатываются новые программы вооружения, указывающие на подготовку России к возможному военному конфликту с НАТО.

Вадим Скибицкий отметил, что такая информация подтверждена многими документами. Он также подчеркнул, что глава российского минобороны заявлял о таком еще в июне, когда представлял концепцию вооружения войска до 2036 года.

Одна из главных задач этой концепции – подготовка Вооруженных сил России к ведению войны с НАТО до 2030 года,

– пояснил Скибицкий.

В ГУР добавили, что сейчас наблюдается обострение гибридного подхода к ведению войны против Европы со стороны России. Говорится не только о случаях вторжения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.

Заметьте! Разведка отмечает проведение многочисленных кибератак, поддержке пророссийских сил в Европе, что можно считать "тестированием" реакции мирового сообщества на "амбициозные имперские планы России".

Генерал-майор объяснил, что сегодня мы видим результаты достижения тех целей, которые ставил перед собой путинский режим еще более 15 лет назад.

Как Путин запугивает европейские страны?