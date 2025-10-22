Во вторник президент США перенес запланированную встречу с российским диктатором в Будапеште из-за отказа Кремля от немедленного прекращения огня в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Когда может состояться встреча Трампа и Путина?

На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы положить конец войне в Украине. Однако после того, как он увидел, что Россия не заинтересована в завершении конфликта – отменил ее, мол, не хочет "бесполезной встречи". Но предположил, что возможны дальнейшие события, и добавил, что сообщит об этом в течение следующих двух дней.

Представитель Белого дома, говорит, что встреча Лаврова и Рубио, которая планировалась для подготовки саммита, больше не считается необходимой.

Что об отмене встречи говорят Орбан и Сийярто?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после заявления Дональда Трампа о переносе саммита сообщил, что подготовка к встрече президента США и президента России все еще продолжается.

Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата еще не определена. Когда наступит время, мы его проведем,

– говорит венгерский премьер.

Также Орбан добавил, что завтра во время Марша мира они покажут миру, что Будапешт выбрали не случайно, ведь Венгрия является островком мира, а венгры поддерживают мир.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал информацию об отмене переговоров Лаврова и Рубио "усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита".

С момента объявления о мирном саммите в Будапеште, было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению.



Провоенная политическая элита и их СМИ всегда так ведут себя перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром.



21 октября, 2025

Также в своей заметке он отметил, что с момента объявления проведения "мирного саммита" сразу было понятно, что "многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению", а также отметил, что СМИ ведут себя так перед каждым заседанием Европейского Совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира.

На этот раз не будет никаких изменений. Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится,

– добавил глава МИД Венгрии.

Что известно саммит в Будапеште?