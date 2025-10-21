Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что Путин остается на своих позициях и хочет, чтобы Украина отдала Донецкую область в обмен на завершение огня. Сейчас Трамп отрицает информацию, что якобы призвал Зеленского отдать России Донбасс.

Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии

Какое видение будет навязывать Россия в диалоге с США?

Эксперт-международник убежден в том, что сегодня для американского президента крайне важно иметь результаты в переговорах с российской стороной. Он обратил внимание на то, что после телефонных разговоров с Путиным лидер США меняет свою позицию, начинает ретранслировать те заявления, которые могут противоречить тем, которые он озвучивал ранее.

Сейчас Трамп снова начинает шататься. Я не исключаю, что определенные попытки давить на украинского президента были. Украине надо держать руку на пульсе, не дать никакой возможности, чтобы Путин навязал свое видение завершения войны, свою парадигму международных отношений вроде "новой Ялты",

– подчеркнул Желиховский.

По мнению эксперта-международника, накануне вероятной встречи с Трампом в Будапеште российский диктатор будет искать новые подходы, чтобы ситуация выглядела так, что он якобы готов на определенные компромиссы. На самом же деле он будет пытаться получить для себя максимальную выгоду. Желиховский выразил сомнение, что Путину удастся что-то получить, но попытки такие точно будут.

"Возможно, что во время встреч на министерском уровне, которые будут предшествовать переговорам на самом высоком, будут со стороны российской стороны попытки навязать американской, что якобы Россия ратует за мир, готова прекратить огонь, но могут быть обвинения в том, что Украина этого не хочет, что официальный Киев является неуступчивым", – предположил Желиховский.

Он подытожил, что российское руководство стремится представить себя Соединенным Штатам в качестве жертвы, будет говорить, что Россия была вынуждена вести боевые действия, рассказывать о том, что якобы в Украине угрожала опасность русскоязычному населению. Эти нарративы Кремля давно известны, поэтому именно эту парадигму, по словам Желиховского, российская сторона сейчас будет навязывать.

Что известно о подготовке переговоров России и США?